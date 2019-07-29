رسميًا. عمر صلاح يرحل عن الزمالك إلى سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن عمر صلاح، حارس مرمى فريق الزمالك، عن توقيع عقود الانتقال رسميا لنادي سموحة لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل. وجاء توقيع صلاح على عقود الانتقال لسموحة بعد المفاوضات التي أجراها مسؤولو النادي السكندري للتعاقد معه. وحضر جلسة توقيع العقود كل من والد عمر صلاح وسيد مرعي وكيل اللاعبين ومسؤولي النادي السكندري. ويأتي انتقال عمر صلاح لسموحة في ظل موافقة الزمالك على بيعه للنادي السكندري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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