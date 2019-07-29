أخرهم تريزيجيه.. ماذا يفعل المصريون في مباراتهم الأولى بالبريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

انضم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، إلى صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي ليلحق بقطار المصريين الذين كان له شرف التواجد في الدوري الإنجليزي خلال السنوات الماضية.

وشارك اللاعب لأول مرة مع فريقه في مباراة ودية امام تشارلتون أتليتك، ضمن استعدادات الفريق لانطلاق منافسات البريمير ليج والمقرر لها الشهر المقبل.

وظهر لاعب منتخب مصر رفقة فريقه أستون فيلا مرتديا القميص رقم 25، وينتظر أن يكون ضمن كتيبة اللاعبين المرجح أن يشاركوا في اللقاء الأول للفريق أمام توتنهام في مستهل مشوار أستون فيلا بالدوري الإنجليزي.

ونرصد في هذا التقرير تاريخ المواجهات الأولى للاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

انضم إلى فريق تشيلسي الإنجليزي في موسم 2013-2014، قادما من بازل السويسري، لتكون أول مباراة له في الدوري الإنجليزي أمام وست هام، لكنه خلال هذا اللقاء جلس على مقاعد البدلاء ولم يشارك، بعدها لعب 12 دقيقة فقط أمام نيوكاسل.

أحمد حجازي

في عام 2017 انتقل أحمد حجازي إلى وست بروميتش الإنجليزي قادما من الأهلي المصري، لتكون مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي أمام بورنموث وشارك في اللقاء حتى نهايته وسجل هدف الفوز لفريقه.

أحمد المحمدي

خرج اللاعب المصري أحمد المحمدي للاحتراف في الدوري الإنجليزي عام 2010،

ولعب كأساسي مع الفريق أمام بيرمينجهام لمدة 90 دقيقة، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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محمد النني

عام 2016 انضم الدولي محمد النني إلى صفوف فريق آرسنال، حيث كانت مباراته الأولى مع الفريق أمام ستوك سيتي وجلس يومها على مقاعد البدلاء وشهد على تعادل فريقه السلبي، لكن أول مباراة خاضها بقميص الجانرز كانت أمام مانشستر يونايتد وتواجد في اللقاء لمدة 20 دقيقة، ليشارك في فوز فريقه بثلاثة أهداف لهدفين.

أحمد فتحي

في موسم 2006/2007 انتقل إلى نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي وشارك في ثلاث مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز لم يسجل فيها أي أهداف.

وكانت أول مباراة بعد توقيعه لشفيلد يونايتد أمام فولهام، لكنه خرج من القائمة الرسمية للمباراة، لتكون مواجهة توتنهام هي المباراة الأولى التي يلعبها فتحي في البريمير ليج ليتواجد خلال 18 دقيقة فقط.

محمد ناجي جدو

في موسم 2012-2013، انتقل محمد ناجي جدو إلى صفوف هال سيتي الإنجليزي، ليتواجد على مقاعد البدلاء في أول ظهور له في قائمة الفريق بالبريمير ليج أمام توتنهام، والذي انتهى بفوز فريقه بهدف دون رد.

ولعب أمام كريستال بالاس في الجولة الثانية عشر، ليسجل حضورا في 13 دقيقة وانتهت المباراة بخسارة فريقه بهدف دون رد.

محمد شوقي

انتقل محمد شوقي لنادي ميدلزبره الإنجليزي في عام 2007، وظل خارج القائمة حتى مواجهة مانشستر سيتي والتي تواجد خلالها على مقاعد البدلاء، ليشهد فوز فريقه بثلاثية أهداف لهدف، لكن أول مباراة لبعها كأساسي كانت في الجولة الـ 20 أمام بورتسموث وخسر يومها رفقة فريقه بهدف دون رد.

عمرو زكي

يملك عمرو زكي تجربة احترافية في الدوري الإنجليزي، حين انتقل لصفوف ويجان في عام 2008، ويسجل في أول ظهور له في البريمير ليج أمام وست هام، ويقود فريقه للفوز بهدف دون رد.