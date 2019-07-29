فرج عامر: طلبت من إدارة الأهلي استعادة إسلام محارب.. وانتظر ردهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أمنيته في عودة إسلام محارب، لاعب الأهلي، لصفوف الفريق السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عامر في تصريحات إذاعية:" أتمني عودة اسلام محارب لصفوف سموحة بداية من الموسم المقبل".

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وأضاف، انه يرغب في استعادة محارب، ولذلك طلبت من إدارة الأهلي الموافقة على انتقال اللاعب لصفوف الفريق السكندري".

وأوضح رئيس سموحة، أن بعد مخاطبة الأهلي لاستعادة إسلام محارب، ينتظر قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.

يذكر أن محارب كان قد انضم لصفوف الأهلي في عام 2017، قادما من فريق سموحة، ويغيب عن المشاركة مع الفريق كأساسي منذ فترة.