رسمياً.. الفرنسي رينار مدرباً للمنتخب السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعيين هيرفي رينار مدرباً جديداً للمنتخب الأول، بعد انفصاله عن المغرب، عقب الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية.
نشر الاتحاد السعودي فيديو في حسابه في تويتر جاء في نهايته، أن الفرنسي رينار في طريقه الآن لتدريب الصقور الخضر”.
وسيخلف رينار الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، الذي قررت السعودية عدم تجديد عقده بعد الخروج من دور 16 بكأس آسيا في يناير (كانون الثاني).
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