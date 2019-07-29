الاتحاد السكندري يدرس التعاقد مع لاعب الزمالك

يدرس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، تدعيم الفريق بالتعاقد مع لاعب وسط جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويفكر طلعت يوسف المدير الفني للفريق السكندري، في الدخول في مفاوضات مع محمود عبدالعاطي دونجا لاعب الزمالك، لتعزيز خط وسط الفريق في الموسم المقبل .

وقرر دونجا عدم الاستمرار مع الإسماعيلي بعد انتهاء إعارته، في ظل عدم تفعيل مسئولي الأخير لبند شرائه من الزمالك بصفة نهائية. في الموسم المقبل .وقرر دونجا عدم الاستمرار مع الإسماعيلي بعد انتهاء إعارته، في ظل عدم تفعيل مسئولي الأخير لبند شرائه من الزمالك بصفة نهائية.

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