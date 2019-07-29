مصر تتغلب على أوغندا في البطولة الأفريقية لناشئات السلة

حقق المنتخب الوطني لناشئات السلة تحت 16 سنة الفوز على منتخب أوغندا بدور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر بنتيجة 80 - 46 .

ويواجه- المنتخب نظيره المالي غدًا الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

المجموعات بالبطولة الأفريقية.وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر بنتيجة 80 - 46 .ويواجه- المنتخب نظيره المالي غدًا الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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