شاهد.. أمح الدولي يعلن موعد انتقال كهربا إلى الأهلي

أعلن أمح الدولي مشجع النادي الأهلي، عن موعد انضمام اللاعب محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك السابق، والمحترف حاليًا في صفوف افيس البرتغالي، إلى صفوف الفريق الأحمر.
وقال أمح في تصريحات خاصة لبوابة الوفد "أنا وكهربا أصدقاء، واتعامل كوكيله، وعقده إنتهىيوم الثالث من يونيو الماضي".
وتابع "اثناء تواجد محمود كهربا في أجازة بالساحل الشمال، قام بالتوقيع على عقود إنضمامه إلى النادي الأهلي، في تواجد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الاحمر".
وواصل "انتقال كهربا لتركيا ثم البرتغال هو ترانزيت قبل أن ينتقل اللاعب إلى الأهلي في يناير المقبل".
واختتم "كهربا يرغب في اللعب للأهلي، فهو يكسب رزقه من كرة القدم، ولا يريد الاستمرار في الزمالك".
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها بوابة الوفد اليوم الأثنين، لإستضافة أمح الدولي، وحاوره الأستاذ عماد يونس مدير تحرير جريدة الوفد.
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