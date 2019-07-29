شاهد.. اليوم الذكرى العشرون لأكبر هزيمة لمنتخب مصر أمام السعودية

تمر اليوم الذكرى العشرون لأكبر هزيمة تلقاها منتخب مصر أمام منتخب السعودية، وذلك خلال المباراة التي جمعتهما في ختام لقاءات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للقارات نسخة 1999، والتي أقيمت بالمكسيك.

وكان منتخب مصر تأهل إلى اللعب في كأس القارات، بعد فوزه ببطولة أمم افريقيا 1998، في بوركينا فاسو، بقيادة الراحل محمود الجوهري، بأداء مميز، منح الجماهير المصرية آمالا في تحقيق نتائج جيدة بالبطولة

القارية.

وكان منتخب مصر قد حقق نتائج مميزة بعد التعادل مع بوليفيا والمكسيك على التوالي بنفس النتيجة 2/2، وكان الجميع ينتظر فوزا سهلا على المنتخب السعودي، والتأهل الى الأدوار التالية، ولكن كانت تلقى الفراعنة هزيمة مفاجئة وثقيلة من نظيره السعودي بنتيجة 1/5.

وشهدة المبارة تألقا للاعب مرزوق العتيبي لاعب منتخب السعودية الذى أحرز

4 أهداف وأضاف زميله ابراهيم سويد الخامس، وكان حارس مرمى المنتخب المصري حينها هو عصام الحضري، وسجل هدف الفراعنة الوحيد سمير كمونة.

وتلقى المنتخب المصرى 3 حالات طرد سمير كمونة وحازم إمام وعبد الستار صبري، وأصبحت خسارة المبارة عالقة فى الأذهان حتى الآن.

Advertisements

وتسببت هذه الهزيمة في إقصاء مصر من البطولة باحتلال المرتبة الأخيرة في المجموعة، برصيد نقطتين وتأهلت السعودية إلى نصف النهائي باحتلال المرتبة الثانية بـ4 نقاط.

كما أدت تلك الخسارة إلى الإطاحة بالراحل محمود الجوهري المدير الفني للفراعنة من منصبه.

شاهد الفيديو: