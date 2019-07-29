رسمياً.. بيراميدز يعلن التعاقد مع عطوة وحمادة

أعلن نادي بيراميدز رسمياً عن التعاقد مع الثنائي محمود حمادة لاعب وسط الإنتاج الحربي، ومحمد عطوة قلب دفاع الرائد السعودي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية . الجارية . ونجح بيراميدز في إضافة صفقتين جديدتين بالتعاقد مع عطوة ومحمود حمادة بعدما وقعا على عقود انضمامهما بصفة نهائية في حضور المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي ضمن خطة التدعيمات القوية للفريق خلال فترة الانتقالات الحالية. بصفة نهائية في حضور المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي ضمن خطة التدعيمات القوية للفريق خلال فترة الانتقالات الحالية. وانضم الثنائي لمعسكر الفريق الحالي للبدء مع باقي أعضاء الفريق للتحضير للمواجهة المقبلة في البطولة الكونفيدرالية. Advertisements

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