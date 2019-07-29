أكد محمد فرج عامر رئيس سموحة، إنه يرغب في استعادة إسلام محارب نجم الفريق السابق، ولاعب الأهلي الحالي. وقال فرج عامر في تصريحات إذاعية "أتمنى عودة إسلام محارب إلى سموحة من جديد، وطلبت من إدارة الأحمر ضم اللاعب". محارب إلى سموحة من جديد، وطلبت من إدارة الأحمر ضم اللاعب". وتابع " نحن في انتظار قرار الأهلي النهائي بخصوص إسلام محارب وأتمنى عودته إلى الفريق". إسلام محارب وأتمنى عودته إلى الفريق". يذكر أن الأهلي ضم إسلام محارب من صفوف نادي سموحة في صيف 2017، ولكن اللاعب لم يظهر في التشكيل الأساسي أو الاحتياطي للفريق الأحمر، خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر: أتمنى ضم إسلام محارب لصفوف سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.