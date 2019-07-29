رسميًا.. محمد أبو جبل ينضم إلى صفوف الزمالك

أكد مصدر بنادي سموحة أن محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، قد انتقل بشكل رسمي إلى صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية تمهيداً للتواجد ضمن صفوفالقلعة البيضاء بالموسم المقبل.
وحسبما أعلن المصدر فإن نادي سموحة وافق على بيع أبو جبل للزمالك مقابل 13 مليون جنيه والتعاقدمع أحمد داوودا بشكل نهائي، وعمر صلاح حارس مرمى الأبيض على سبيل الإعارة.
وكان أبو جبل لعب من قبل لصفوف النادي بداية من صيف 2013، ورحل منه إلى صفوف سموحة في صفقة انتقال حر في يوليو 2016
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