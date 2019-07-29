التعادل السلبي يحسم ودية الترسانة والصفوة

حسم التعادل السلبي المباراة الودية التي جمعت الترسانة والصفوة مساء اليوم الاثنين علي ملعب حسن الشاذلي.

وحرص طارق سعيد حسانين رئيس نادي الترسانة علي حضور المباراة التي أقيمت علي هامش الاستعداد للموسم الجديد.

ويسعي الترسانة بقيادة علاء ميهوب المدير الفني الجديد لقيادة الفريق لاستعادة مكانته وسط الكبار بالصعود للدوري الممتاز .

للموسم الجديد.ويسعي الترسانة بقيادة علاء ميهوب المدير الفني الجديد لقيادة الفريق لاستعادة مكانته وسط الكبار بالصعود للدوري الممتاز .

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