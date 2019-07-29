رسميًا.. عمر صلاح ومحمد كوفي ينضمان إلى صفوف سموحة

تعاقد نادي سموحة بشكل رسمي مع عمر صلاح، حارس مرمى نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم.
وجاء تعاقد عمر صلاح مع ناديسموحة، ضمن صفقة انتقال محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، إلى صفوف نادي الزمالك بداية من الموسم المقبل.
ويواصل فريق سموحة صفقاته لدعم الفريق، حيث تعاقد كذلك مع البوركيني محمد كوفي، بناء على طلب من حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري.
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