المقاصة يلعب مع حرس الحدود وديا "الجمعة"

قرر أحمد حسام "ميدو" ، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة ،اقامة مباراة ودية ، مساء الجمعة المقبل ، أمام فريق حرس الحدود على ستاد المكس ، وذلك ضمن معسكر المقاصةالمغلق المقام حاليا بالإسكندرية ،في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد.
ويسعي ميدو ، خلال مباراة حرس الحدود ، لتجربة أكثر من طريقة لعب وتنفيذالجمل الخططية والتكتيكية التي يتدرب عليها اللاعبون خلال الفترة اللخيرة.
ومن المنتظر أن يدفع ميدو ، بعدد كبير من اللاعبين خلال اللقاء الودي لتجيزهم بدنيا وفنيا ، خاصة وأنه يسعي لاستغلال المواجهات الودية للاطمئنان على كافة اللاعبين المتواجدين في المعسكر .
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