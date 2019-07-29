المقاصة يلعب مع حرس الحدود وديا "الجمعة"

قرر أحمد حسام "ميدو" ، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة ،اقامة مباراة ودية ، مساء الجمعة المقبل ، أمام فريق حرس الحدود على ستاد المكس ، وذلك ضمن معسكر المقاصة

المغلق المقام حاليا بالإسكندرية ،في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد.

ويسعي ميدو ، خلال مباراة حرس الحدود ، لتجربة أكثر من طريقة لعب وتنفيذ

الجمل الخططية والتكتيكية التي يتدرب عليها اللاعبون خلال الفترة اللخيرة.

ومن المنتظر أن يدفع ميدو ، بعدد كبير من اللاعبين خلال اللقاء الودي لتجيزهم بدنيا وفنيا ، خاصة وأنه يسعي لاستغلال المواجهات الودية للاطمئنان على كافة اللاعبين المتواجدين في المعسكر .