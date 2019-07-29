الاتحاد السعودي يُقدم رونار في فيديو حُضر منذ فترة!

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تنصيب المدير الفني السعودي “هيرفي رونار” على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأول، اليوم الاثنين، خلفًا للمدرب الأرجنتيني الإسباني “خوان بيتزي” الذي قاد البلاد في كأس العالم 2018 وكأس أمم آسيا 2019.

واستقال رونار من تدريب منتخب المغرب بعد مسيرة امتدت لقرابة الخمس سنوات بسبب الضغوطات الإعلامية الهائلة التي تعرض لها بعد توديع كأس العالم 2018 من الدور الأول.

وجاء تقديم هيرفي رونار لوسائل الإعلام والجماهير السعودية عن طريق فيديو مثير نشره الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أوحى للمشاهدين أن الاتفاق تم قبل مدة ليست بالقصيرة، ربما قبل بدء مغامرة أسود أطلس (المغرب) في كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

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وكان رونار أكد عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر في وقت سابق من هذا الشهر أنه اتخذ قرار مغادرة المغرب قبل السفر إلى مصر لخوض كأس الأمم.

وظهر رونار في أكثر من لقطة بالفيديو توضح أنها أخذت خصيصًا من أجل تقديمه لتدريب السعودية، ومن بينها لقطة حمله لحقيبته الخاصة.

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وفي بداية الفيديو وضعت صورة برج ايفل الشهير وتبعتها صورة لصقر في صحاري السعودية، وصحبت تلك الصور السريعة عبارة “من قلب فرنسا إلى جبال طويق”.

وتخلل الفيديو كلمة رئيس الاتحاد السعودي عن حرصه الشديد على جلب مدرب ذو سمعة كبيرة وسيرة ذاتية محترمة، قادر على تحمل المسؤولية، وتقديم الإضافة المرجوة للكرة السعودية لإعادة أمجادها القديمة.

واستعرض الاتحاد السعودي في هذا الفيديو الذي نشر مساء اليوم، لقطات من مسيرة هيرفي رونار مع منتخب زامبيا عندما توج معه بلقب كأس أمم أفريقيا 2012، ثم مع كوت دي فوار والذي قادهم للقب البطولة ذاتها عام 2015.

واكتفى الاتحاد السعودي بالإشارة إلى تأهل رونار إلى كأس العالم 2018 رفقة المنتخب المغربي، دون التطرق لأي شيء يخص كأس أمم أفريقيا، حيث أخفق المدرب في تجاوز الدور الثاني من نسختي 2017 و2019 في الجابون ومصر – على الترتيب –.

ولم يسبق لهيرفي رونار – مدرب ليل وسوشو الأسبق – تدريب أي فريق في قارة آسيا من قبل، لكن منتخب السعودية سيكون الخامس له بعد المغرب وزامبيا وأنجولا وكوت دي فوار.

وتنافس السعودية في تصفيات كأس العالم قطر 2022 في المجموعة الرابعة التي تضم كل من فلسطين واليمن وأوزبكستان وسنغافورة، ومن المنتظر انطلاقها في سبتمبر المقبل.

وضحى رونار بمبلغ فاق المليون دولار لترك منتخب المغرب هذا الصيف، حيث كانت هذه قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده الممتد حتى عام 2022.