رياضة | ميسي يطلب طرد نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يطلب طرد نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف موقع "دون بالون" الإسباني، عن طلب ليونيل ميسي لإدارة برشلونة بضرورة التخلص من خدمات أحد لاعبي الفريق وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الموقع الإسباني، أن ليونيل ميسي قد سئم من الفرنسي عثمان ديمبلي وطلب من الإدارة الكتالونية ضرورة دراسة مغادرة اللاعب هذا الصيف رغم أنه قرار صعب اتخاذه حيث يظل إرنستو فالفيردي واثقًا من إمكاناته ويعتقد أن هذا الموسم قديشهد انفجار موهبته.

وذكر الموقع أن ميسي مستاء جداً من عثمان ديمبلي وكان يتوقع أن يسير على خطوات ثابتة إلى الأمام وأن يكون قادراً على الإقناع لكن الحقيقة أن مستواه لم يرق إلى إلى مستوى التوقعات.

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وأوضح الموقع أن ميسي يرى اللاعب غير مناسب لبرشلونة أو غرفة ملابس البارسا بشكل عام ومختلف تماماً عن نجوم الفريق الفرنسيين مثل أنطوان غريزمان وصامويل أومتيتي وكليمنت لينجليت وجان كلير توديبو كما أنه يصل متأخراً إلى التدريب، وهو عرضة للإصابات بسبب سوء نظامه الغذائي.

وأصبح ديمبلي ليس لاعباً يناسب لعب ونظام برشلونة وهو الذي دفع برشلونة فيه حوالي 150 مليون يورو من بروسيا دورتموند، فيما قد يكون هذا الصيف المثالي لبيعه واستعادة جزء من الاستثمار، قبل انخفاض قيمته السوقية.

وأكد "دون بالون" أن رحيل ديمبلي سوف يفيد خزينة برشلونة وسيساعد على قدوم نيمار جونيور في ظل استعداد كلاً من بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وليفربول على تقديم عروضاً مغريةً للتعاقد معه لكن الكتالونيين لن يستمعوا للعروض التي تتجاوز مبلغ 120 مليون يورو.