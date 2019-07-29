رياضة | النهاية تقترب.. ريال مدريد على بعد خطوة من حسم الصفقة الأكبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النهاية تقترب.. ريال مدريد على بعد خطوة من حسم الصفقة الأكبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، إلى أن نادي ريال مدريد قد تول لاتفاق مع مانشستر يونايتد على ضم الفرنسي الوسط بول بوجبا لاعب الشياطين الحمر.

وقال موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، أن اتفق الطرفين بشأن انتقال بوجبا إلى ريال مدريد بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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وذكر الموقع الإسباني، أن صفقة انتقال بوجبا إلى ريال مدريد قد كلفت النادي 150 مليون يورو فيما سيتم الإعلان عن الصفقة خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي.

ويأتي التعاقد مع بوجبا بعد طلب زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد بضرورة تدعيم خط الوسط بنجم من العيار الثقيل مثل الدولي الفرنسي ولاعب يوفنتوس السابق.

وقامت إدارة نادي ريال مدريد بضم 5 صفقات حتى الآن وهي؛ لوكا يوفيتش وإيدين هازارد ورودريجو وميليتاو وفيرلاند مينيدي.