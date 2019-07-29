رياضة | "عرض لا يمكن رفضه".. النصر يقترب من خطف نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عرض لا يمكن رفضه".. النصر يقترب من خطف نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية، إن نادي النصر السعودي قد تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع أحد نجوم نادي الزمالك، وهو الدولي التونسي "حمدي النقاز" قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكان "موقع جول" قد وصف عرض النصر لضم حمدي النقاز، بـ"العرض الذي لا يمكن رفضه"، في إشارة إلى المقابل المادي الجيد الذي عرضه النصر على مسؤولي الزمالك للتخلي عن خدمات حمدي النقاز.

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وأشارت التقارير، بأن إدارة نادي النصر السعودي واثقة تمامًا من إنهاء هذه الصفقة قبل بداية الموسم، وذلك في ظل رغبة إدارة العالمي في تعزيز صفوف الفريق حتي يدخل الفريق الأول الموسم الجديد وهو قادر على الدفاع عن لقبه في بطولة دوري المحترفين السعودي.

الجدير بالذكر، أن حمدي النقاز قد انضم لصفوف نادي الزمالك قادمًا من النجم الرياضي الساحلي، وذلك في شهر يناير العام الماضي، ونجح اللاعب في تحقيق عدة بطولات مع القلعة البيضاء على رأسها بطولة كأس مصر وكأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر المصري السعودي.