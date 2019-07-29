رياضة | فيراتي يكشف رأيه في أزمة نيمار وباريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيراتي يكشف رأيه في أزمة نيمار وباريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى ماركو فيراتي نجم نادي باريس سان جيرمان، رأيه في رغبة نيمار في الانتقال إلى برشلونة والرحيل عن النادي الباريسي.

وقال فيراتي، عبر تصريحاته لـ"راديو مونت كارلو": "لا يجب على أي نادي محاولة الإبقاء على لاعب يرغب حقًا في الرحيل".

وتابع حديثه: "أفضل أن يستمر البرازيلي نيمار معنا، لأني لم أسمعه أبدًا يقول إنه يرغب في الرحيل".

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وكان نيمار قد توترت علاقته مع القطري ناصر الخليفي بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن فريقه الفرنسي والعودة إلى برشلونة مجدداً.

وارتبط اسم نيمار بالانتقال إلى ريال مدريد وأيضاً يوفنتوس إلا أن الوقت الراهن لم يشهد أي خطوة جادة من أي نادٍ تجاهه.

وانتقل البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة بعدما تم دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.