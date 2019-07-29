رياضة | الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.

الفريق عاد للتدريبات بعد فترة راحة استمرت 4 أيام إثر خوض مواجهة الزمالك مؤخرا بالدورى المحلى.

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المران بدأ باجتماع بالجهاز الفنى بقيادة محمود جابر مع اللاعبين ، حرص خلاله على تحفيزهم من أجل لتحقيق نتائج مميزة فى الموسم الجديد ، قبل أن يؤكد أن المردود الذى يقدمه كل لاعب سيتم على أساسه مشاركته فى المباريات المقبلة.

واشتمل التدريب على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية ابرزها التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة والضغط العالى، قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين.