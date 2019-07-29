رياضة | جوارديولا ينوي خطف نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا ينوي خطف نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف موقع "دون بالون" الإسباني، أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ينوي التعاقد مع ظهير أيمن برشلونة نيلسون سيميدو "25 سنة" وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد مسؤولو نادي مانشستر سيتي مع كلاً من؛ رودريجو هيرنانديز وأنجيلينو تاسيندي وتحاول الإدارة حالياً الاستفادة من خدمات سيميدو.

وقال الموقع الإسباني، أن الظهير البرتغالي لا يشعر بالراحة في كامب نو، لقد سئم من أن يكون بديلاً عن سيرجي روبرتو، وهو لاعب لا يعتبره أفضل بكثير منه.

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وكان سيميدو على رادار الانتقال إلى أتلتيكو مدريد ضمن صفقة جوارديولا لولا رفض الإدارة الكتالونية مسألة التفريط في خدمات اللاعب.

وأصدر جوارديولا أمرًا بنقل دانيلو الذي لا يقنعه مستواه كثيراً ويريد منافسة جدية لكايل ووكر في مركز الظهير الأيمن في ظل احتمالية قدوم سيميدو.

وأوضح الموقع الإسباني، أن إدارة نادي مانشستر سيتي أن مبلغ 30 مليون يورو يكفي لإقناع برشلونة بالسماح للبرتغالي سيميدو بالرحيل.