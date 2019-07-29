رياضة | رسميًا.. ريال مدريد يستغني عن لاعب جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. ريال مدريد يستغني عن لاعب جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد رسميا منذ قليل، رحيل نجم جديد من لاعبيه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأصدر النادي الملكي بيانا رسميا جاء فيه: "ريال مدريد توصل إلى اتفاق بشأن إعارة بورخا مايورال إلى ليفانتي لمدة موسمٍ واحد".

ويأتي بورخا مايورال ليكون لاعبا جديدا يرحل عن الميرينجي هذا الصيف بعد رحيل ماركوس يورنتي إلى أتليتكو مدريد وداني سيابوس إلى أرسنال وفاييخو إلى وولفرهامبتون.