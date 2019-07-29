رياضة | فالفيردي يطلب ضم 4 لاعبين والاستغناء عن هذا الثنائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يطلب ضم 4 لاعبين والاستغناء عن هذا الثنائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن مدرب برشلونة أرنستو فالفيردى قد حدد إحتياجاته من اللاعبين قبل الموسم المقبل وحدد أيضاً الراحلين خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن فالفيردى قرر التخلى عن فيليب كوتينيو ومالكوم متمنياً أن يكون هناك تعاقد مع البرازيلي الأخر نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة أن فالفيريدى يريد أيضاً تدعيم بظهير أيسر لمساعدة اللاعب جوردى ألبا الذى يلعب فى ذلك المكان وأيضاً يريد مهاجم لمساعدة الأوروجويانى لويس سواريز.

وكان فالفيردى قد قرر التخلى عن أى لاعب زائد فى تشكيلة البارسا.