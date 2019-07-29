رياضة | رسميا.. بيراميدز يعلن ضم عطوة "الرائد" وحمادة "الإنتاج"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. بيراميدز يعلن ضم عطوة "الرائد" وحمادة "الإنتاج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي بيراميدز في إضافة صفقتين جديدتين بالتعاقد مع محمود حمادة لاعب الإنتاج الحربي ومحمد عطوة لاعب الرائد السعودي بعدما وقعا على عقود انضمامهما بصفة نهائية في حضور المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي ضمن خطة التدعيمات القوية للفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

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وانضم الثنائي لمعسكر الفريق الحالي للبدء مع باقي أعضاء الفريق للتحضير للمواجهة المقبلة في البطولة الكونفيدرالية.