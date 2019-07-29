رياضة | أزمة جديدة بين ريال مدريد وجاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة بين ريال مدريد وجاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات الأخيرة أزمة جديدة بين اللاعب الويلزي جاريث بيل وإدارة فريقه ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد تصريحات مدرب الفريق زين الدين زيدان برحيل اللاعب في الصيف.

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وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ذا صن، إلى أن جاريث بيل غاضب من مسئولي ريال مدريد، وذلك بعد رفض عرض من نادي جيانجسو سونينج الصيني، وإبلاغهم بعدم إمكانية رحيل اللاعب.

وكان جاريث بيل قد وافق للرحيل إلى النادي الصيني بعقد يمتد إلى 3 مواسم مقبلة، وراتب أسبوعي يصل إلى مليون جنيه إسترليني.