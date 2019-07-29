رياضة | رسالة قوية من رونالدو ردًا على مغادرته لريال مدريد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة قوية من رونالدو ردًا على مغادرته لريال مدريد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس، على شعوره بالحزن عندما غادر صفوف ريال مدريد وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الماضي 2018.

وتسلم رونالدو نجم يوفنتوس جائزة الأساطير من "ماركا" الإسباني وذلك وسط حضور خاص من فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.

Advertisements

وتحدث رونالدو عن مدينة مدريد والتي قضى فيها سنوات طويلة وشهدت على نجاحاته مع الريال والفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وقال أحد الأطفال الذين حلسوا مع رونالدو خلال حديثه عبر راديو "ماركا": "أنا حزين لأنك غادرت ريال مدريد"، فرد عليه الدون قائلاً: "أنا أيضاً".