رياضة | عاجل.. سموحة يضم عمر صلاح حارس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سموحة يضم عمر صلاح حارس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج محمد عامر في التعاقد مع عمر صلاح حارس فريق الزمالك لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

وجاء التعاقد مع الحارس الشاب بناء على رغبة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، وذلك بعد الاستغناء عن محمد ابو جبل لصالح نادي الزمالك.