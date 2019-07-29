رياضة | مواعيد مباريات القمة في الدوري الإيطالي 2019/2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات القمة في الدوري الإيطالي 2019/2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجريت مساء اليوم الإثنين، قرعة مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الرياضي 2019/2020 وتم سحب القرعة في استديوهات "سكاي إيطاليا" حيثُ يتم بث القرعة.
وتبدأ مباريات الموسم الرياضي الجديد من الدوري الإيطالي خلال يومي 24 إلى 25 أغسطس وينتهي يومي 23 و 24 مايو.
وأصدرت رابطة الكالتشيو الإيطالي قراراً يفيد بأن مباريات القمة بين (ميلان -الإنتر - نابولي - يوفنتوس - روما) ستكون أيام السبت أو الأحد فقط وممنوع إقامتها في منتصف الأسبوع.
وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مباريات القمة في الكالتشيو الإيطالي بالموسم الجديد:
الجولة الثانية:
نابولي × يوفنتوس: يوم 1/9/2019
الجولة الرابعة:
إنتر ميلان × ميلان: يوم 22/9/2019
الجولة السابعة:
يوفنتوس × إنتر ميلان: يوم 6/10/2019
الجولة التاسعة:
ميلان × روما: يوم 27/10/2019
الجولة الحادية عشر:
نابولي × روما: يوم 3/11/2019
الجولة الثانية عشر:
ميلان × يوفنتوس: يوم يوم 10/11/2019
الجولة الثالثة عشر:
نابولي × ميلان: يوم 24/11/2019
الجولة الخامسة عشر:
روما × إنتر ميلان: يوم 8/12/2019
الجولة الثامنة عشر:
إنتر ميلان × نابولي: يوم 5/1/2020
الجولة التاسعة عشر:
يوفنتوس × روما: يوم 12/1/2020