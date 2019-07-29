رياضة | مواعيد مباريات القمة في الدوري الإيطالي 2019/2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات القمة في الدوري الإيطالي 2019/2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت مساء اليوم الإثنين، قرعة مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الرياضي 2019/2020 وتم سحب القرعة في استديوهات "سكاي إيطاليا" حيثُ يتم بث القرعة.

وتبدأ مباريات الموسم الرياضي الجديد من الدوري الإيطالي خلال يومي 24 إلى 25 أغسطس وينتهي يومي 23 و 24 مايو.

وأصدرت رابطة الكالتشيو الإيطالي قراراً يفيد بأن مباريات القمة بين (ميلان -الإنتر - نابولي - يوفنتوس - روما) ستكون أيام السبت أو الأحد فقط وممنوع إقامتها في منتصف الأسبوع.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مباريات القمة في الكالتشيو الإيطالي بالموسم الجديد:

الجولة الثانية:

نابولي × يوفنتوس: يوم 1/9/2019

الجولة الرابعة:

إنتر ميلان × ميلان: يوم 22/9/2019

الجولة السابعة:

يوفنتوس × إنتر ميلان: يوم 6/10/2019

الجولة التاسعة:

ميلان × روما: يوم 27/10/2019

Advertisements

الجولة الحادية عشر:

نابولي × روما: يوم 3/11/2019

الجولة الثانية عشر:

ميلان × يوفنتوس: يوم يوم 10/11/2019

الجولة الثالثة عشر:

نابولي × ميلان: يوم 24/11/2019

الجولة الخامسة عشر:

روما × إنتر ميلان: يوم 8/12/2019

الجولة الثامنة عشر:

إنتر ميلان × نابولي: يوم 5/1/2020

الجولة التاسعة عشر:

يوفنتوس × روما: يوم 12/1/2020