رياضة | خلال ساعات.. الأهلي يتعاقد مع عموري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال ساعات.. الأهلي يتعاقد مع عموري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت العديد من الأنباء إلى اقتراب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري"، للانتقال إلى نادي سعودي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2019-2020.

وأعلن الهلال، إيقاف المفاوضات مع عموري "27 سنة"، لتجديد عقده الذي ينتهي في أغسطس القادم، وذلك بسبب تأخره في الرد على العرض المقدم له من قِبل مجلس الإدارة.

وقال عبدالله المالكي، الناقد والإعلامي الرياضي، في تصريحات تليفزيونية أن النادي الأهلي سيعلن قريبا، التعاقد رسميًا مع عموري، وضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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وكشف المالكي أن عموري، ضمن 3 خيارات يتفاوض الأهلي معهم في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان الهلال قد قرر إيقاف المفاوضات مع عموري، لتجديد عقده الذي ينتهي في أغسطس القادم؛ لتأخره في الرد على العرض المقدم له من قِبل مجلس الإدارة.

وانضم عموري لصفوف الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من العين الإماراتي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، ولكن إصابة الرباط الصليبى منعته من المشاركة كثيرا مع الفريق، خلال الموسم الماضى.