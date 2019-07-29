رياضة | نجم مانشستر يونايتد يقترب من مزاملة جوردي ألبا

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، يفكر بجدية في التعاقد مع النجم الإيطالي ماتيو دارميان، مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

وبحسب ما ذكرته شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن النادي الكتالوني يستهدف الحصول على خدمات دارميان، وذلك إذا لم ينجح في ضم اللاعب الإسباني الشاب جونيور فيربو من ريال بيتيس الإسباني.

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ويأتي تخطيط برشلونة لضم دارميان، لانه لن يكلف خزينة النادي الكتالوني الكثير من الأموال، خاصة في ظل انتهاء عقده نهاية الموسم المقبل.

واستبعد دارميان من رحلة مانشستر يونايتد الإعدادية للموسم الجديد في النرويج، مما يمهد لقرب رحيله عن صفوف الفريق الأحمر.

ولا ينوي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، الاعتماد على دارميان في الموسم المقبل، خاصة مع قلة مشاركاته في الموسم المنقضي، وهو ما أكدته عدة صحف في الآونة الأخيرة.