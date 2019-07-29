رياضة | بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

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أتم مسئولو نادي بيراميدز تعاقدهم محمد محمد عطوة مدافع الذي رحل مؤخرًا عن صفوف فريق الرائد السعودي للانتقال إلى صفوفه.

وسيوقع عطوة على عقود انتقاله لبيراميدز لمدة مواسم، لدعم دفاع الفريق الطي سيشارك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان عطوة قد لعب في صفوف الرائد السعودي لمدة موسمين، خاض خلالهما ٣٩ مباراة.

يذكر أن الزمالك كان مهتمًا بضم عطوة بعد رحيله عن صفوف الفريق السعودي، إلا أن بيراميدو تفوق على الفريق الأبيض.