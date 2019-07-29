شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو بعد تسلمه جائزة الأساطير: ليس من السهل الرحيل عن ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب



أبدى كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس وريال مدريد السابق أسفه بسبب رحيله عن صفوف النادي الملكي في صيف عام 2018 .

وقال رونالدو في تصريحات على هامش حصوله على جائزة أسطورة «ماركا» من الصحيفة الإسبانية الشهيرة: «آتي إلى مدريد كثيرًا، لأنها مدينة عشت بها ذكريات كثيرة، ليست فقط على مستوى كرة القدم ولكن أيضًا على المستوى الشخصي، أحب مانشستر وأفتقدها لكنى أفتقد مدريد أكثر لإن أبنائي نشأوا هنا».

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وقام رونالد باحتضان بيريز، رئيس ريال مدريد الذي حضر الحفل وبدا أنهما تجاوزا أزمة اللاعب مع الفريق .

وتابع: «دافعت عن قميص ريـال مدريد لمدة تسع سنوات وسجلت العديد من الأهداف».

وأضاف كريستيانو: «ليس من السهل أن أترك ريال مدريد بتلك الطريقة التي حدثت، لكننى تمكنت من النجاح في فريق جديد ودوري جديد في إيطاليا وفزت خلال العام الحالي ببطولتين مع يوفنتوس وواحدة أخرى مع منتخب بلادي».



وعن أهم البطولات في حياته قال: «كأس أمم أوروبا مع البرتغال هي الأهم، لأن لها مذاق خاص، لأنك تربح لقب مع بلدك».