شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. رينارد مديرًا فنيًا لمنتخب السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تعاقده مع الفرنسي هيرفي رينارد لتوليه مهمة المدير الفني لمنتخب السعودية خلال الفترة المقبلة. ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي بموقع «تويتر» مقطع فيديو عن تعيين رينارد مدربًا للفريق. يذكر أن رينارد استقال من تدريب المغرب رسميًا بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 2019.

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