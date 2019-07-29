شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يُجهز الخطة البديلة بعد سباعية أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، قرر تجهيز الخطة البديلة للملكى فى الموسم المقبل بعد إصابة ماركو أسينسيو، لاعب الفريق بقطع فى الرباط الصليبى، إلى جانب الهزيمة المؤلمة للميرنجى من أتلتيكو مدريد بنتيجة 7/3.

وقالت الصحيفة إن زيدان قرر إلغاء فكرة بيع الكولومبى خاميس رودريجيز، بسبب النقص العددى بالنادى الملكى، إلى جانب اقتراب رحيل الدولى الويلزى جاريث بيل عن صفوف الميرنجى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وكانت تقارير إسبانية قد أكدت اقتراب رودريجيز من الانتقال إلى نابولى الإيطالى أو أتلتيكو مدريد الإسبانى، لكن الهزيمة الكبيرة أبعدت فكرة بيعه لأتلتيكو، الغريم المباشر فى الدورى الإسبانى ليقترب الدولى الكولومبى من العودة مرة أخرى إلى «سانتياجو برنابيو»، بعدما قضى عامين فى صفوف بايرن ميونخ الألمانى.

وكان ريال مدريد قد قام ببيع لاعبى الوسط دانى سيبايوس وماركوس لورينتى، حيث يعانى الملكى من نقص كبير فى مركز الجناح الأيمن بسبب إصابة أسينسيو وابتعاده عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 9 أشهر، أى أنه سوف يغيب عن الموسم بالكامل. ولعب رودريجيز بصفوف النادى الملكى 3 مواسم، بين أعوام 2014 و2017، قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ الألمانى لموسمين، بنظام الإعارة، ولكن العملاق البافارى قرر عدم تفعيل بند الشراء ليرحل اللاعب عن الدورى الألمانى.

من جهة أخرى، أكدت صحيفة «برنابيو» الإسبانية أن جماهير الميرنجى طالبت إدارة النادى بطرد جاريث بيل من صفوف الملكى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعدما ظهر فى الكاميرات «مبتسمًا»، عقب خسارة الفريق بسباعية مقابل ثلاثة أهداف أمام أتلتيكو مدريد. وقالت الصحيفة إن اللاعب جاريث بيل ظهر خلال اللقاء وهو غير مهتم لما يحدث لفريقه، بل يبدو أنه سعيد بالعرض المغرى الذى حصل عليه للعب فى دورى الصينى، حيث اقترب من التوقيع لنادى جيانجسو سونينج، خلال الساعات القليلة المقبلة. والتقطت الكاميرات جاريث بيل والابتسامة ترتسم على وجهه، مما أثار غضب الجماهير التى طالبت فلورنتينو بيريز، رئيس الملكى، بضرورة رحيل اللاعب وعدم تواجده فى صفوف الفريق خلال الموسم الكروى الجديد.