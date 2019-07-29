إعلان جدول مباريات الدوري الإيطالي

اعلنت قرعة الموسم الجديد للدوري الإيطالي، والتي أجريت اليوم الاثنين، عن مباراتي قمة مبكرتين في البطولة حيث يصطدم يوفنتوس حامل اللقب بوصيفه نابولي ويلتقي روما بجاره لاتسيو في المرحلة الثانية من مباريات البطولة.

ويستهل يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة سهلة، على الأقل من الناحية النظرية، حيث يحل ضيفا على بارما في المرحلة الأولى من المسابقة فيما يستضيف نابولي في المرحلة الثانية من المسابقة.

كما تشهد المرحلة الثانية ديربي العاصمة الإيطالية بين لاتسيو وروما كما تشهد المرحلة الرابعة للبطولة لقاء ديربي آخر بين ميلان وانتر ميلان.

وتنطلق فعاليات الموسم الجديد 2019 / 2020 في 24 أغسطس المقبل على أن تختتم فعاليات البطولة في 24 مايو 2020 .