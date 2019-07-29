ريال مدريد يعلتن تفاصيل إصابة كورتوا

قام نادي ريال مدريد الإسباني بالإعلان في بيان رسمي عن إصابة تيبو كورتوا حارسه البلجيكي بالتواء في الكاحل الأيسر.

وكشف البيان للنادي الملكي: "بعد الفحوصات الطبية التي أجريت للاعبنا تيبو كورتوا، بالمركز الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بالتواء من الدرجة الثانية في الكاحل الأيسر، بانتظار المزيد من التطورات."

وشارك كورتوا أساسيًا في المواجهة الودية التي جمعت ريال مدريد وأتلتيكو مدريد صباح السبت الماضي، واستقبل خمسة أهداف في شوط المباراة الأول، قبل مشاركة الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في الشوط الثاني للمواجهة التي انتهت لمصلحة أتلتيكو بنتيجة 7-3.

وانتقل كورتوا من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي إلى ريال مدريد في صيف 2018، عقب مشاركة ناجحة مع منتخب بلاده بنهائيات كأس العالم في العام ذاته، شهدت تتويجه بالميدالية البرونزية مع منتخب بلاده، كما فاز بالقفاز الذهبي كأفضل حارس في المونديال.