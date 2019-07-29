منتخب الإمارات لأصحاب الهمم يشارك في مونديال الشباب بسويسرا

يشارك منتخب الإمارات الوطني لأصحاب الهمم في بطولة العالم لألعاب القوى للشباب والتي تنطلق في الفترة من 1 إلى 5 أغسطس القادم في مدينة نوتويل السويسرية.

ويضم وفد الإمارات المشارك في البطولة 24 عضوا حيث يشارك أفراده في منافسات ألعاب القوى /مضمار وميدان / بعدد 13 لاعبا ولاعبة يتمثلون في عبدالله يونس الغافري وذكره أحمد الكعبي واحمد جاسم نواد وحميد جاسم البلوشي وعلي حسين عباس وشيخة عبدالعزيز سلطان وشمة عبدالعزيز سلطان وخليفة حسن السويدي ومحمد أحمد الشحي وعبدالعزيز الكندي وسعود عبدالعزيز محمد وعلي عبدالله شريف ومحمد خليفة المزروعي بالإضافة للجهازين الإداري والفني.

ونقلت وكالة وام عن مدير البعثة، أمين عام إتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، ذيبان سالم المهيري، تأكيده أهمية هذا المحفل العالمي للشباب من خلال اكتشاف أبطال المستقبل لمنتخباتنا الوطنية وتسليمهم الراية في المستقبل والتعرف على المنافسين في كل فئة لتكون النظرة الاستراتيجية واضحة ليصبحوا نواه تعتمد عليها منتخباتنا البارالمبية الوطنية وإعدادهم للألعاب البارالمبية.

وقال إن التدريبات بدأت وتسير بشكل منتظم منذ وصول البعثة أمس استعدادا لانطلاق المنافسات وكلنا أمل في اعتلاء منصات التتويج ورفع علم الدولة بكل فخر في هذا المحفل العالمي للشباب ..مؤكدا أن أبطالنا عودونا دائما على النتائج المشرفة بغية رسم صورة طيبة عن رياضة أصحاب الهمم بالامارات في بطولة العالم للشباب.