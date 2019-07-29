رونالدو يحصد جائزة "أسطورة ماركا"

فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بجائزة "أسطورة ماركا" تتويجه لمسيرته الرياضية الناجحة في عالم الساحرة المستديرة.

وصرح رونالدو بعد حصد الجائزة: "سأحتفظ بهذه الجائزة في مكان جميل للغاية بمتحف بلدي. مدريد مدينة مميزة، أسافر كثيرًا ولكن يوجد عدد قليل من المدن مثلها، الكثير من هذه الجائزة مستمدة مما فعلته في مدريد".

واكمل"هذا الحدث يجعلني أتشرف جدًا، وأشكر كل من ساعدوني في تحقيق ذلك. إنه فخر بالنسبة لي. وآمل أن أعود إلى مدريد قريبًا".

وتابع:"ليس من السهل عليّ مغادرة ريال مدريد بعد سنوات عديدة، غادرت الريال وفزت بأشياء كثيرة".

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وردا على ما يفتقده أكثر بين مانشستر يونايتد وريال مدريد، رد رونالدو على أسئلة الأطفال قائلا: "أفتقد ريال مدريد ومانشستر يونايتد ولكن أطفالي نشأوا هُنا لذلك أفتقد ريال مدريد أكثر".

وقال أحد الأطفال إلى رونالدو "كنت حزين جداً عندما شاهدتك تغادر ريال مدريد"، ليرد صاحب الـ34 عامًا ضاحكًا: "وأنا أيضًا".

وأتم رونالدو تصريحاته بالحديث عن إمكانية التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس هذا الموسم قائلا: "لا أعرف هل سأفوز بها أم لا، سنبذل قصارى جهدنا لحصد الكأس، أتمنى أن يفوز يوفنتوس بها".