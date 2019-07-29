شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي يكشف حجم حجم إصابة رمضان صبحي ومحمد هاني وأيمن أشرف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد محمود طبيب الأهلي حجم إصابة الثلاثي رمضان صبحي ومحمد هاني وايمن اشرف، بعد تعرضهم لإصابات مختلفة خلال مباراة القمة التي اقيمت امس الأحد وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف احرزه علي معلول. Advertisements وقال طبيب الأهلي :"رمضان صبحي تعرض للإصابه في كاحل القدم وسيقوم بعمل اشعة للاطمئنان عليها..فيما تعرض محمد هاني للإصابه بشد في العضله الضامه ويعاني وأيمن اشرف من التواء في الكاحل. واختتم الأهلى موسم الدورى الممتاز محتلآ الصدارة برصيد 80 نقطة فى نسخته الـ 60 بتحقيق 25 فوز بعد تخطى الزمالك بهدف نظيف فى ختام الدورى و5 تعادلات و4 هزائم، أحرز خلالهم 56 هدفًا فيما استقبل 20 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة هذا الموسم، بعدما خاض 34 مباراة.

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