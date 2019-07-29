شكرا لقرائتكم بيراميدز ينجح في ضم محمود حمادة ومحمد عطوة لتدعيم الفريق قبل الكونفيدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح نادي بيراميدز في إضافة صفقتين جديدتين بالتعاقد مع محمود حمادة لاعب الإنتاج الحربي ومحمد عطوة لاعب الرائد السعودي بعدما وقعا على عقود انضمامهما بصفة نهائية في حضور المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي ضمن خطة التدعيمات القوية للفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

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وانضم الثنائي لمعسكر الفريق الحالي للبدء مع باقي أعضاء الفريق للتحضير للمواجهة المقبلة في البطولة الكونفيدرالية.