شكرا لقرائتكم رسميا.. عمر صلاح ينضم لسموحة 3 مواسم بعد ضم أبو جبل للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع عمر صلاح حارس مرمى فريق الزمالك على عقود الانتقال رسميا لنادي سموحة لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل بعد المفاوضات التي أجراها مسؤولو النادي السكندري للتعاقد معه. ووقع اللاعب على العقود الخاصة بالانتقال لسموحة في حضور والده وسيد مرعي وكيل اللاعبين ومسؤولي النادي السكندري. Advertisements

عمر صلاح ويأتي انتقال عمر صلاح لسموحة في ظل موافقة الزمالك على بيعه للنادي السكندري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ضمن صفقة انتقال محمد أبو جبل حارس الفريق السكندري للزمالك.

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