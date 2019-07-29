منتخب السعودية يتعاقد مع «رينارد» المدرب السابق للمغرب

الموجز

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن التعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد، ليتولى قيادة الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمنتخب السعودية، على موقع تويتر، عبر مقطع فيديو بعنوان «مُروض القارة السمراء»، تم الإعلان فيه فيه التعاقد مع رينارد، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب.

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وظل المنتخب السعودي بدون مدرب منذ إنتهاء ارتباطه بالمدرب الأرجنتيني أنطونيو بيتزي بعد الخروج من بطولة كأس أمم آسيا 2019 التي أقيمت في شهر يناير الماضي.

ويملك المدرب الفرنسي هيرفي رينارد سيرة ذاتية جيدة مع عدة منتخبات وهي ساحل العاج وأنجولا وزامبيا والمغرب “منذ 2016 حتى 2019” فيما درب اتحاد الجزائر وليل.

الجدير بالذكر أن هيرفي رينـارد يعد واحدًا من أبرز مدربي القارة السمراء في الفترة الأخيرة، إذ تمكن من التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية مع منتخبين مختلفين، وهما زامبيا وساحل العاج، كما نجح في قيادة المغرب للتأهل لكأس العالم بعد غياب دام 20 عامًا.