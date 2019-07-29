رسميا.. الاتحاد السعودي يعين هيرفيه رونار مدربا للأخضر

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء الإثنين تعيين المدرب هيرفيه رونار على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الأخضر، في أول تجربة للفرنسي مع منتخب وطني خارج حدود القارة الإفريقية، بعد أيام من إعلان رحيله عن تدريب المنتخب المغربي.

ونشر الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" شريطا مصورا بدأ بلقطات من باريس وصولا الى صحاري المملكة، وفيه تعليق "من قلب فرنسا الى جبال طويق"، متضمنا تصريحات سابقة لرئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل يقول فيها "نحن حريصون على التعاقد مع اسم كبير يضيف للكرة السعودية، وأيضا تكون له سيرة ذاتية قوية".

وتضمن الشرط ومدته 41 ثانية، عرض لأبرز محطات مسيرة المدرب الذي عرف بقميصه الأبيض، قبل أن يختتم بلقطات له وهو يحمل حقيبة سفر، مع تعليق جاء فيه "والآن في طريقه لتدريب الصقور الخضر".

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وكان رونار قد نشر بدوره عبر حساباته على مواقع التواصل العلم السعودي، مرفقا بتعليق مقتضب جاء فيه "أنا سعيد ببدء مغامرة جديدة في المملكة العربية السعودية، في قارة جديدة".

وأعلن المدرب البالغ من العمر 50 عاما في 21 تموز/يوليو رحيله عن المنتخب المغربي الذي أشرف عليه منذ مطلع العام 2016.

وأتت تلك الخطوة في أعقاب خروج أسود الأطلس من الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر، وذلك بالخسارة المفاجئة أمام بنين بركلات الترجيح، مؤكدا أن قراره كان متخذا قبل انطلاق البطولة.

ويخلف رونار في الإدارة الفنية للمنتخب السعودي، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الذي أمضى عاما ونصف عام في منصبه، ولم يتم تجديد عقده بعد نهاية المشاركة في كأس آسيا 2019 مطلع العام الحالي في الإمارات، حيث خرج المنتخب من ثمن النهائي أمام اليابان (صفر-1).