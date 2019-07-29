رسميا.. هيرفي رينار مدربا للأخضر

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينار لتولي تدريب المنتخب الأول خلفاً للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الذي انتهى تعاقده عقب كأس آسيا الأخيرة في الإمارات.

وبعد أن بدأ بتدريب فرق متواضعة في فرنسا وفيتنام وإنجلترا، انتقل رينار (50 عاماً) إلى القارة الإفريقية رفقة منتخب زامبيا عام 2008، وأوصل المنتخب إلى ربع النهائي في كأس أمم إفريقيا 2010 لأول مرة منذ العام 1996، وانتقل بعدها إلى تدريب منتخب أنغولا قبل أن يستقيل من منصبه.

وتولى المدرب الملقب بـ”الثعلب” تدريب فريق اتحاد الجزائر، وعاد بعدها في 2011 إلى تدريب منتخب زامبيا، وحقق معه اللقب الإفريقي عام 2012، ورحل بعدها إلى سوشو في بلاده لكن الفريق هبط إلى الدرجة الثانية، لينتقل إلى تدريب منتخب كوت ديفوار.

Advertisements

ومع كوت ديفوار، حقق رينار بطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية عام 2015، وهو أول مدرب يفوز باللقب القاري مع منتخبين مختلفين.

وفي صيف 2015 عاد إلى فرنسا لتدريب فريق ليل، لكن التجربة لم تستمر إلا 6 أشهر بعدما أقيل من منصبه إثر تحقيق الفريق 13 نقطة في ذات العدد من الجولات، ويعود بعد ذلك إلى تدريب المنتخبات، وتحديداً منتخب المغرب في نوفمبر 2017.

ونجح رينار بإعادة منتخب “أسود الأطلس” إلى المونديال في روسيا 2018، وذلك بعد 20 عاماً من الغياب، ونجح بتقديم مستويات باهرة في مجموعة صعبة ضمت البرتغال وإسبانيا وإيران، لكن خروجه المفاجئ من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، تسبب باستقالته من منصبه.