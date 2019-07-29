شكرا لقرائتكم خبر عن «رويس» حصد جائزة الأفضل بالدورى الألمانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «كيكر» الألمانية عن تتويج ماركو رويس، نجم بوروسيا دورتموند، بجائزة لاعب العام فى ألمانيا، بعد تألقه على مدار الموسم الماضى، وذلك بعد تفوقه على كاى هافيرتز، لاعب باير ليفركوزن.

وأجرت الصحيفة استفتاءً بين عدد من الصحفيين الرياضيين، ليحصل رويس على 158 صوتًا، متقدمًا على هافيرتز، الذى حل ثانيًا بإجمالى 121 صوتًا، واحتل جوشوا كيميتش، ظهير بايرن ميونخ، المركز الثالث، بعدما حصد 35 صوتًا فقط. وقالت الصحيفة إن رويس حصل على جائزة لاعب العام بعدما سجل 17 هدفًا وصنع 11 أخرى خلال ظهوره فى 27 مباراة بالبوندزليجا طوال الموسم الماضى.

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من جانبه، قال رويس: «إنه تقدير خاص ومميز على العمل الذى قمت به، لكن من الواضح أنه بدون زملائى لم يكن هذا ممكنًا، لذا أشكرهم على مساعدتهم لى».

على جانب آخر، نجح يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، فى الحصول على جائزة مدرب العام فى ألمانيا، للمرة الثالثة فى مسيرته، بعدما فاز بها أيضًا عامى 2011 و2012، خلال فترة توليه تدريب بوروسيا دورتموند، ليعادل الرقم القياسى لمواطنه فيليكس ماجات.

وجاء المدرب الألمانى للفوز بهذه الجائزة بعدما نجح فى قيادة ليفربول للتتويج بلقب دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى، عقب فوزه على توتنهام هوتسبير فى المباراة النهائية بنتيجة 2/0.

فيما فازت دزينيفر ماروزان، لاعبة ليون الفرنسى، بجائزة أفضل لاعبة ألمانية للعام الثالث على التوالى.