شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى داخل غرفة خلع الملابس للاعبين: سنحصد كأس مصر لأنكم الأفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب مارتن لاسارتى عن سعادته بالفوز على الزمالك فى القمة 118، ووصف المباراة بأنها كانت صعبة أمام منافس جيد، خاصة بعد المجهود الكبير الذى بذله اللاعبون قبل أيام قليلة خلال مباراة المقاولون العرب، والتى شهدت حسم بطولة الدورى العام بعد تحقيق الفوز 3ـ 1.

وأضاف أن الأهلى كان الأفضل فى أوقات كثيرة خلال مباراة القمة، ونجح الجهاز فى تعديل مراكز بعض اللاعبين خلال اللقاء، لتحسين الوضع، حتى تمكن الفريق بالفعل من السيطرة على المباراة مع نهاية الشوط الأول، لكن الأهم أن مجهود الموسم تم تتويجه بالدرع، والفوز على المنافس التقليدى. وشدد لاسارتى على أن الشوط الثانى لاحت فيه عدة فرص للفريقين، ونجح الأهلى فى تسجيل هدف الفوز والسيطرة على مجريات اللعب.

وأشاد المدير الفنى للأهلى بـ«الشناوى» حارس مؤكدا أنه قدم مباراة كبيرة وزاد عن مرماه ببسالة وهو من أفضل حراس إفريقيا، والمستوى الذى ظهر به خلال مباراة القمة يؤكد ذلك. وقال لاسارتى إن كرة القدم بها ثوابت، لكن البطل لا يستطيع أحد انتقاده، وهذا ما ندركه جيدًا، ونسعى لتصحيح أى أخطاء، حتى يظهر الفريق بشكل أفضل وفى الصورة المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.