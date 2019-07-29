فرانك ريبيري مطلوب في فيرونتينا الإيطالي

يسعى نادي فيورنتينا الإيطالي في التعاقد مع فرانك ريبيري نجمبايرن ميونخ الألماني السابق، تبعا لتقارير إعلامية اليوم الاثنين.

وكشفت الصحيفة الالمانية "بيلد" اليوم أن فيورنتينا مهتم باللاعب المخضرم الذي انتهت مسيرته مع بايرن بنهاية الموسم الماضي.

وينتظر أن يدخل فيورنتينا في المنافسة على ضم اللاعب صاحب الخبرة الكبيرة علما بأن عددا من الأندية تسعى للتعاقد معه ومنها إنتراخت فرانكفورت الألماني.

واوضحت تقارير أن ريبيري /36 عاما/ ، الذي قضى أبرز سنوات مسيرته الكروية في بايرن حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) ، يفضل اللعب في البوندسليجا لأندية منافسة لبايرن.

وتألق ريبيري مع بايرن من 2007 إلى 2019 وأحرز مع الفريق العديد من الألقاب منها لقب البوندسليجا تسع مرات إضافة لستة ألقاب في كأس ألمانيا وخمسة ألقاب في كأس السوبر الألماني ولقب واحد في كل من دوري الأبطال الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.