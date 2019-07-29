رسميًا.. الاتحاد السعودي يعلن هيرفي رينار مديرًا فنيًا للمنتخب

قام الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالاعلان عن تعاقدهم مع الفرنسي المدير الفني السابق لمنتخب المغرب هيرفي رينارد لتولي مهمة الفريق الوطني.
وما أعلنه الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، فإن التعاقد مع رينار تم بشكل نهائي لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.
وقد نشر الحساب الرسمي للأخضر، مقطع مصور، أعلن خلاله عن التعاقد مع رينار بعد سرد جزء من مسيرته التدريبية.
وسبق لصحيفة الرياضية السعودية، أن أوضحت أن التعاقد بين رينار والمنتخب السعودي سيكون لمدة عامين ونصف العام، بداية من يوليو الجاري.
ورحل رينار عن صفوف منتخب المغربي بعدما خرج الفريق من منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 من دور الـ16، على يد بنين بركلات الترجيح.
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