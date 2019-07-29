ايفرتون يستعد لضم مهاجم يوفينتوس

يسعى نادي إيفرتون الإنجليزي للتعاقد مع المهاجم مويس كين، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الميركاتو الحالي.
وفقا للصحيفة البريطانية "ميرور" سيقدم نادي إيفرتون عرضًا بقيمة 40 مليون يورو، من أجل التعاقد مع كين، رغبة في تدعيم الخط الهجومي، قبل انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي يرغب في وضع بند في اتفاقه مع إيفرتون، يمنحه أحقية إعادة شراء كين في المستقبل.
وفرض المهاجم البالغ من العمر نفسه كأحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا مؤخرًا، حيث أصبح كين قبل عامين أول لاعب من مواليد الألفية الجديد يلعب ويسجل في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، كما سجل 7 أهداف خلال 17 مباراة خلال الموسم الماضي.
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