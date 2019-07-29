جماهير ريال مدريد تدعم خاميس رودريجيز للبقاء

قامت الجماهير المدريدية صباح اليوم الاثنين بتوجيه رسالة للنجم الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب المرينجي فور وصوله للمدينة الرياضية "فالديبيباس".
وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، استقبال جماهير الميرينجي لخاميس بهتاف: "لا تذهب إلى أتلتيكو مدريد"، حيث طالبوه بالبقاء مع الفريق.
وانضم خاميس للتدريبات اليوم، بعد نهاية إجازته، نظرًا لمشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا، هذا الصيف، وسيستعد للمشاركة في كأس أودي بميونخ.
وارتبط خاميس بالرحيل عن ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل خروجه من حسابات المدير الفني، زين الدين زيدان، حيث جذب اهتمام نابولي الإيطالي والجار اللدود أتلتيكو مدريد.
وتُعد فرص أتلتيكو مدريد لضمه أكبر من نابولي، فيما يتعلق بالجانب المادي، بعكس البارتينوبي الذي يسعى فقط لاستعارة خاميس، لعدم قدرته على الشراء بشكل نهائي.
ولم يُحسم مصير اللاعب حتى الآن، بينما أفادت تقارير أخيرة بأنه من الممكن الإبقاء عليه مع الريال، خاصةً بعد إصابة ماركو أسينسيو، إلى جانب تخوف النادي الملكي من بيعه للجار المدريدي، الذي سيصبح أكثر قوة بوصول نجم بايرن ميونخ السابق.
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